Wink
Сериалы
Разрушители легенд
11-й сезон

Разрушители легенд (сериал, 2011) сезон 11 смотреть онлайн

2011, MythBusters 13 серий
Документальный, ТВ-шоу18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Знаковое научно-популярное шоу от Discovery. Ведущие программы проверяют на состоятельность самые распространенные мифы и ставят рискованные эксперименты в поисках истины. Вы узнаете, можно ли спастись из тонущей машины, укрыться от обстрела, нырнув под воду, а также – многое другое.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу, Документальный

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Разрушители легенд»