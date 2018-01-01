Призраки (по версии Кураж-Бамбей) (сериал, 2020) сезон 2 смотреть онлайн

Wink
Сериалы
Призраки (по версии Кураж-Бамбей)
2-й сезон

9.12020, Ghosts 7 серий
Фэнтези, Комедия18+

О сериале

Фэнтезийный британский ситком в эксклюзивной озвучке по версии «Кураж-Бамбей». Молодожены Элисон и Майк находятся в активном поиске жилья, как вдруг в наследство девушке достается просторный особняк 99-летней дальней родственницы. Освоившись на новом месте, счастливая пара понимает, что дом буквально кишит призраками людей из разных эпох. С такими соседями точно не соскучишься!

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.4 IMDb

