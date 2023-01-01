Смотреть клипы Популярное онлайн в хорошем качестве (1080, HD) на Wink.

Сюжет

Поп-музыка всегда была и остаётся одним из самых популярных и востребованных музыкальных направлений. В нашей подборке мы собрали несколько ярких, эффектных видеоклипов, которые отражают самые актуальные тенденции в этом жанре.



Включайте эту подборку, когда вам нужно взбодриться, поднять себе настроение или просто расслабиться. А композиции от Полины Гагариной, Zivert, Люси Чеботиной и Burito вам в этом помогут.



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