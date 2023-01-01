Смотреть клипы Для тренировки
Сезоны и серии
- 16+3 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+4 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+1 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+4 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+3 мин
Для тренировк�и
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+3 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+3 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 12+3 мин
Для тренировки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
Сюжет
Наша авторская подборка с музыкой для спорта и тренировок, чтобы раскачать тех, кто уже качается.
Согласно различным исследованиям, музыка имеет свойство не только поднимать настроение и успокаивать, но и помогает в фокусировании на работе и увеличивает продуктивность. Более того, правильно подобранный саундтрек может повысить болевой порог, что особенно важно для любителей подкачаться и других завсегдатаев фитнес-клубов. Поэтому музыка для спорта и тренировок — это не просто приятный аккомпанемент, но и верный спутник будущих олимпийцев.
Чтобы ваша утренняя разминка, пробежка, кроссфит или день ног прошли максимально плодотворно, мы собрали плейлист с лучшими треками для активности и физических нагрузок. Спортивная музыка в нашей подборке порадует вас как российскими, так и зарубежными хитами, под которые что пампинг, что бодибилдинг — одно большое аудиовизуальное удовольствие.
Здесь можно найти зубодробительные фонк-композиции DXNKXR, ритмичные дип-хаус-ремиксы на популярные хиты от KILLTEQ и D.HASH, а ценители восточной экзотики могут найти вдохновение в клипе LOST иранского певца Mostafa Abedini. Жмите на плей и занимайтесь не только физической, но и музыкальной культурой.
Сериал Подборка 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.