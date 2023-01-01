Смотреть клипы Для тренировки

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Наша авторская подборка с музыкой для спорта и тренировок, чтобы раскачать тех, кто уже качается.



Согласно различным исследованиям, музыка имеет свойство не только поднимать настроение и успокаивать, но и помогает в фокусировании на работе и увеличивает продуктивность. Более того, правильно подобранный саундтрек может повысить болевой порог, что особенно важно для любителей подкачаться и других завсегдатаев фитнес-клубов. Поэтому музыка для спорта и тренировок — это не просто приятный аккомпанемент, но и верный спутник будущих олимпийцев.



Чтобы ваша утренняя разминка, пробежка, кроссфит или день ног прошли максимально плодотворно, мы собрали плейлист с лучшими треками для активности и физических нагрузок. Спортивная музыка в нашей подборке порадует вас как российскими, так и зарубежными хитами, под которые что пампинг, что бодибилдинг — одно большое аудиовизуальное удовольствие.



Здесь можно найти зубодробительные фонк-композиции DXNKXR, ритмичные дип-хаус-ремиксы на популярные хиты от KILLTEQ и D.HASH, а ценители восточной экзотики могут найти вдохновение в клипе LOST иранского певца Mostafa Abedini. Жмите на плей и занимайтесь не только физической, но и музыкальной культурой.



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