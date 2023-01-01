Смотреть клипы Трэп

Сезоны и серии
- 18+3 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+3 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 16+4 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 18+3 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 18+4 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 18+2 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 18+4 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 18+3 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 18+3 мин
Трэп
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
Сюжет
Взрывные треки главного жанра 2010-х от отечественных рэперов
MACAN, JEAN$, PROOVY и другие исполнители читают про статус, тачки, криминал и девчонок
В нашем плейлисте мы собрали рэп-исполнителей, которые знают, что такое ломаный флоу. Здесь вы встретите интернет-звезду рэпера MACAN, который взорвал чарты стримингов, и молодого битмейкера и продюсера PROOVY, успевшего себя зарекомендовать. Оцените мелодичную агрессивность артиста Ulukmanapo и мрачный Узи-бит уральского рэпера JEAN$. В подборке вас также ждут закрученный совместный бэнгер 13Kai, Kassi и Ilyx под названием «flames» и дерзкий суперхит Jamik и PUSSYKILLER «Франция». У нас вы услышите рэпера Kinderlil и его флекс головного мозга в треке WAZZUP, где он увлекается битмейкерскими трюками, а рядом мы поставили Thomas Mraz и его более спокойный «экологичный трэп».
Трэп-музыка этих и других исполнителей доступна в нашей специальной подборке — слушать трэп можно на Wink
Сериал Подборка 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.