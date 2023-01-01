Смотреть клипы Трэп

Сюжет

Взрывные треки главного жанра 2010-х от отечественных рэперов



MACAN, JEAN$, PROOVY и другие исполнители читают про статус, тачки, криминал и девчонок



В нашем плейлисте мы собрали рэп-исполнителей, которые знают, что такое ломаный флоу. Здесь вы встретите интернет-звезду рэпера MACAN, который взорвал чарты стримингов, и молодого битмейкера и продюсера PROOVY, успевшего себя зарекомендовать. Оцените мелодичную агрессивность артиста Ulukmanapo и мрачный Узи-бит уральского рэпера JEAN$. В подборке вас также ждут закрученный совместный бэнгер 13Kai, Kassi и Ilyx под названием «flames» и дерзкий суперхит Jamik и PUSSYKILLER «Франция». У нас вы услышите рэпера Kinderlil и его флекс головного мозга в треке WAZZUP, где он увлекается битмейкерскими трюками, а рядом мы поставили Thomas Mraz и его более спокойный «экологичный трэп».



Трэп-музыка этих и других исполнителей доступна в нашей специальной подборке — слушать трэп можно на Wink



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