Смотреть клипы Для тех, кто не спит
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Сюжет
Сон для слабаков, а наш плейлист для тех, кто слушает музыку в ночи
Зачем спать, если можно заряжаться треками из нашего зажигательного плейлиста?
Лучшая музыка онлайн от Nara Play и NEMIGA придаст бодрости. Треки от LIRANOV и DJ Vini станут саундтреками сегодняшней ночи. Электронные мотивы Didier Marouani дадут нужный настрой. А под песни PLENUM можно устроить настоящую вечеринку. Тем, кто не спит, предлагаем включить LIRANOV, Дейзи и XTM Prod, которые привнесут в атмосферу немного романтики с треком «Ночной город». Электроника, DANCE и Funk смешаются в органичный плейлист для самых зажигательных и стойких.
Если решили не спать этой ночью, делайте это вместе с нашей музыкальной подборкой на Wink.
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