Смотреть клипы Грустный дэнс

Сюжет

Отпускаем свою боль под грустный дэнс



ANNA ASTI, Zivert, Винтаж, IOWA и другие исполнители помогут растворить грусть в танце



Плейлист для тех, кто привык справляться с трудностями под ритмичную, а вместе с тем меланхоличную музыку. Включайте нашу подборку с треками, созданными специально для грустного настроения. Вместе с ANNA ASTI и ее треком «По барам» переживаем расставание. Мари Краймбрери и Zivert подхватят настрой. Без классики — никуда, поэтому в этой же подборке подпеваем треку «Ева» группы Винтаж. Не обойдемся и без IOWA, которая добавит перчинки в наш «Гр�устный дэнс» с помощью трека «Спайси». Даже с самым грустным настроем не забывайте танцевать. А нужную музыку всегда можно найти на Wink.



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