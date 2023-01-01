Подборка
Wink
Сериалы
Грустный дэнс
Подборка

Смотреть клипы Грустный дэнс

8.52024, Подборка 30 серий
Поп, Электронная музыка18+

Сезоны и серии

Подборка

Сюжет

Отпускаем свою боль под грустный дэнс

ANNA ASTI, Zivert, Винтаж, IOWA и другие исполнители помогут растворить грусть в танце

Плейлист для тех, кто привык справляться с трудностями под ритмичную, а вместе с тем меланхоличную музыку. Включайте нашу подборку с треками, созданными специально для грустного настроения. Вместе с ANNA ASTI и ее треком «По барам» переживаем расставание. Мари Краймбрери и Zivert подхватят настрой. Без классики — никуда, поэтому в этой же подборке подпеваем треку «Ева» группы Винтаж. Не обойдемся и без IOWA, которая добавит перчинки в наш «Грустный дэнс» с помощью трека «Спайси». Даже с самым грустным настроем не забывайте танцевать. А нужную музыку всегда можно найти на Wink.

Оцените плейлист «Грустный дэнс» — слушать бесплатно можно на нашем сервисе.

Сериал Подборка 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг