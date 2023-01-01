Смотреть клипы Грусть

Сезоны и серии
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 С�ерия 11Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 18+5 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 18+3 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 18+4 мин
Грусть
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
Сюжет
Грусть — состояние, в котором можно и нужно побыть, а мы поможем с правильной музыкой
В нашем плейлисте для тех, кто грустит, мы собрали треки исполнителей, которые понимают это чувство и выплескивают его в минорных мелодиях. Здесь вы услышите такие грустные песни, как бессмертный хит «Притяженья больше нет», перепетый Максом Фадеевым и группой «Серебро», робкое признание Александра Рыбака «Люблю тебя как раньше» и нежную исповедь Юлии Савичевой «Я тебя так жду». В нашей подборке есть место идеальному танцевальному шлягеру «Ностальжи» от Звонкого и вдохновляющему треку Нюши «Не боюсь». Не сможет оставить равнодушным песня «Вселенная», где певица Елка в рамках своего более интимного сайд-проекта ЯАVЬ говорит о сокровенном. Пострадать о бывших можно в компании Риты Дакоты и ее трогательного трека «Лифт», а утешиться — суперхитом «Поболело и прошло» от HENSY. Включайте эти и другие треки из нашей подборки, если настроение уходит в минус и от тоски никуда не деться.
Слушать грустную музыку можно в нашем плейлисте «Грусть».
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