Смотреть клипы Грусть

Сюжет

Грусть — состояние, в котором можно и нужно побыть, а мы поможем с правильной музыкой



В нашем плейлисте для тех, кто грустит, мы собрали треки исполнителей, которые понимают это чувство и выплескивают его в минорных мелодиях. Здесь вы услышите такие грустные песни, как бессмертный хит «Притяженья больше нет», перепетый Максом Фадеевым и группой «Серебро», робкое признание Александра Рыбака «Люблю тебя как раньше» и нежную исповедь Юлии Савичевой «Я тебя так жду». В нашей подборке есть место идеальному танцевальному шлягеру «Ностальжи» от Звонкого и вдохновляющему треку Нюши «Не боюсь». Не сможет оставить равнодушным песня «Вселенная», где певица Елка в рамках своего более интимного сайд-проекта ЯАVЬ говорит о сокровенном. Пострадать о бывших можно в компании Риты Дакоты и ее трогательного трека «Лифт», а утешиться — суперхитом «Поболело и прошло» от HENSY. Включайте эти и другие треки из нашей подборки, если настроение уходит в минус и от тоски никуда не деться.



Слушать грустную музыку можно в нашем плейлисте «Грусть».



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