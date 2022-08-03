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Пекарь и красавица (2020)
1-й сезон

Пекарь и красавица (2020) (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.62020, The Baker and the Beauty 9 серий
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Даниэль Гарсиа работает в семейной пекарне выходцев с Кубы и однажды влюбляется в мировую суперзвезду Ноа Гамильтон.

Страна
США, Израиль
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пекарь и красавица (2020)»