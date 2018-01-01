Wink
Он и она (сериал)
1-й сезон

Он и она (сериал) (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

7.32019, Он и она. Сезон 1 26 серий
ТВ-шоу18+

О сериале

Кажется, мы знаем об известных людях всe. Но это только кажется. На самом деле умение интервьюера слушать и задавать правильные вопросы зачастую показывает нам их с совсем другой, неожиданной стороны. И это доказывает Кира Прошутинская в своей программе "Он и Она".

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг