Металионы (мультсериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
8.72017, Metalions 52 серии
Мультсериалы, Фэнтези6+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Юный технический гений Илон и его верные друзья Дональд, Элвин и Кира делают всe возможное, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и спасти мир. А помогают им в этом умные и добрые трансформеры-мехи. Наблюдать за приключениями дружной команды людей и роботов не только очень интересно, но и познавательно. Маленьких зрителей ждет множество открытий о новых технологиях, природе и нашей планете.
СтранаЮжная Корея
ЖанрФантастика, Приключения, Фэнтези, Мультсериалы
Рейтинг
8.6 КиноПоиск