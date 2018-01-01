Лос страшилкас (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн

Черная комедия о том, как любители ужастиков придумали собственный бизнес, от создателей сериалов «Наш флаг означает смерть» и «Портландия». Ренальдо, Андрес, Урсула и Тати – настоящие фанаты хорроров, и однажды они решают, что пора начать зарабатывать на своем увлечении. Ребята открывают фирму по организации мрачных розыгрышей. Напугать за деньги, изобразить обряд по изгнанию демонов, устроить незабываемый Хэллоуин – вот лишь несколько услуг предприимчивых друзей. Ознакомиться с полным перечнем предложений компании «Лос страшилкас» можно, если смотреть сериал онлайн в видеосервисе Wink.



