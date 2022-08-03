Wink
Хроника эпидемии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.12020, Épidémie 10 серий
Триллер18+

О сериале

Сверхактуальный сериал о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с неизвестной угрозой. Когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города, главная героиня, врач-инфекционист, пытается сделать всe возможное, чтобы не допустить пандемию.

Страна
Канада
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb