Хроника эпидемии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Сверхактуальный сериал о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с неизвестной угрозой. Когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города, главная героиня, врач-инфекционист, пытается сделать всe возможное, чтобы не допустить пандемию.

