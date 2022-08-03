WinkСериалыХроника эпидемии1-й сезон
Хроника эпидемии (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.12020, Épidémie 10 серий
Триллер18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Сверхактуальный сериал о буднях врачей, которые находятся на передовой борьбы с неизвестной угрозой. Когда вирус, поражающий органы дыхания, начинает распространяться среди населения города, главная героиня, врач-инфекционист, пытается сделать всe возможное, чтобы не допустить пандемию.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ЖЛАктриса
Жюли
ЛеБретон
- ГКАктёр
Гийом
Кир
- МДАктриса
Мелисса
Дезормо-Полен
- ГСАктёр
Гэбриел
Саборин
- ФТАктёр
Феликс-Антуан
Тремблэ
- НСАктриса
Нэнси
Сондерс
- РГАктёр
Реда
Гериник
- АПАктриса
Алис
Паскуаль
- КФАктриса
Кэтлин
Фортин
- ЛЛАктёр
Лоран
Лемар
- БДСценарист
Бернард
Данзеро
- ЭПСценарист
Энни
Пьерар
- ЛДХудожник
Луис
Дандонно
- КБМонтажёр
Карина
Бакканале