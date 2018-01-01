Хорошоу (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

Хорошоу. Сезон 1
Хорошоу
1-й сезон

Хорошоу (сериал, 2023) сезон 1

2023, Хорошоу. Сезон 1 12 серий
«ХОРОШОУ» – это новый юмористический проект от создателей популярного «Шоу Насти и Вовы». Зрителей ждёт абсолютно новый формат, объединяющий в себе классическое вечернее шоу и скетчком.

Но на этот раз ведущих будет много, если не сказать очень много! Ими станут уже полюбившиеся зрителям звёзды телеканала–Настя Князева, Вова Левченко и Таисия Скоморохова, а также к звёздному трио присоединятся новые лица, которые станут полноценными участниками шоу и будут задействованы в сценках, смешных играх в студии и челленджах: Илья Синцов, Денис Пропалов, Ярослав Матвеев, Адель Старостина, Арина Бушина, Арина Жулина, Дара Ремизова и Владимир Солодков.

Кроме того, зрителей ждёт еще больше приглашенных звёздных гостей! В лайв-интервью они поделятся своим опытом карьеры в медиа и расскажут о самых актуальных трендах.

