Хорошоу (сериал, 2023) сезон 1 смотреть онлайн

«ХОРОШОУ» – это новый юмористический проект от создателей популярного «Шоу Насти и Вовы». Зрителей ждёт абсолютно новый формат, объединяющий в себе классическое вечернее шоу и скетчком.



Но на этот раз ведущих будет много, если не сказать очень много! Ими станут уже полюбившиеся зрителям звёзды телеканала–Настя Князева, Вова Левченко и Таисия Скоморохова, а также к звёздному трио присоединятся новые лица, которые станут полноценными участниками шоу и будут задействованы в сценках, смешных играх в студии и челленджах: Илья Синцов, Денис Пропалов, Ярослав Матвеев, Адель Старостина, Арина Бушина, Арина Жулина, Дара Ремизова и Владимир Солодков.



Кроме того, зрителей ждёт еще больше приглашенных звёздных гостей! В лайв-интервью они поделятся своим опытом карьеры в медиа и расскажут о самых актуальных трендах.



