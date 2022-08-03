Кайл XY (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

Кайл приходит в себя посреди леса. Он не знает кто он, откуда, как сюда попал. Он не умеет говорить, есть, пить, спать. Он не умеет ничего. Он — новорожденный. Кроме всего прочего у него нет пупка. Его никто не ищет, но за ним следят.

