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H2O: Просто добавь воды
1-й сезон

H2O: Просто добавь воды (сериал, 2006) сезон 1 смотреть онлайн

9.42006, H2O, Just Add Water 26 серий
Фэнтези, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Три девочки-подростка живут самой обычной жизнью: обновки, пляж, мальчики, но однажды они попадают в древнюю пещеру, где с ними происходит волшебное превращение. После этого их жизнь уже никогда не будет прежней! Эмма, Клео и Рикки приобретают волшебную силу над водой и в мгновение ока превращаются в русалок!

Страна
Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «H2O: Просто добавь воды»