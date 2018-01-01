Джинни и Джорджия (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Джинни и Джорджия. Сезон 1
Джинни и Джорджия
1-й сезон

2021, Джинни и Джорджия. Сезон 1 1 серия
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Джорджия и ее дочь-подросток Джинни надеются начать жизнь с чистого листа в новом городе, но прошлое матери угрожает их будущему.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Джинни и Джорджия»