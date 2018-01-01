Дыши и худей с Мариной Корпан (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
Дыши и худей с Мариной Корпан
1-й сезон

2021, Дыши и худей с Мариной Корпан. Сезон 1 12 серий
ТВ-шоу12+

О сериале

Забудьте о диетах и изнуряющих тренировках. Все, что нужно для стройности – это 15 минут дыхательной гимнастики с главным тренером страны по бодифлекс и оксисайз Мариной Корпан.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу

Рейтинг