Алиса в пограничье (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Игроман и двое его друзей попадают в параллельную реальность, где участвуют в играх на выживание. Японский хит «Алиса в Пограничье» — сериал в жанре научно-фантастического триллера, похожий на «Игру в кальмара».
Арису обожает видеоигры и все свое время тратит на их прохождение. У него нет работы, из-за его зависимости отношения с отцом и старшим братом не клеятся. У Арису есть двое друзей — таких же разгильдяев, как и он. Однажды они встречаются в центре Токио и по стечению странных обстоятельств оказываются в другой версии города, где на улицах никого нет. Ночью они находят арену, и Арису понимает, что теперь им предстоит участвовать в игре наподобие тех, в которые он играл за компьютером. Только теперь это будет происходить в реальности, и в случае неудачи его и друзей ждет настоящая смерть.
Как герои оказались в этой ловушке и получится ли у них выбраться? Об этом расскажет «Алиса в Пограничье». Смотреть сериал рекомендуем тем, кому нравятся динамичные сюжеты и японская поп-культура.
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Боевик, Драма
Рейтинг
- ССРежиссёр
Синсуке
Сато
- КЯАктёр
Кэнто
Ямадзаки
- ТЦАктриса
Тао
Цутия
- НМАктёр
Нидзиро
Мураками
- ЮМАктёр
Юки
Моринага
- КМАктёр
Кэйта
Матида
- АМАктриса
Аяка
Миёси
- ДСАктёр
Дори
Сакурада
- АААктриса
Ая
Асахина
- СЯАктёр
Сюнтаро
Янаги
- ЮВАктёр
Ютаро
Ватанабэ
- ЦААктёр
Цуёси
Абэ
- ЭНАктриса
Элинор
Ноубл
- СААктёр
Сё
Аояги
- НКАктёр
Нобуаки
Канэко
- ДРАктёр
Дэниэл
Риндресс-Кей
- ХАСценарист
Харо
Асо
- ЯКСценарист
Ясуко
Курамицу
- СССценарист
Синсуке
Сато
- ИСХудожник
Ивао
Саито
- ЦИМонтажёр
Цуёси
Имаи
- ТКОператор
Таро
Кавадзу
- ЮЯКомпозитор
Ютака
Ямада