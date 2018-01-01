Алиса в пограничье (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Игроман и двое его друзей попадают в параллельную реальность, где участвуют в играх на выживание. Японский хит «Алиса в Пограничье» — сериал в жанре научно-фантастического триллера, похожий на «Игру в кальмара».



Арису обожает видеоигры и все свое время тратит на их прохождение. У него нет работы, из-за его зависимости отношения с отцом и старшим братом не клеятся. У Арису есть двое друзей — таких же разгильдяев, как и он. Однажды они встречаются в центре Токио и по стечению странных обстоятельств оказываются в другой версии города, где на улицах никого нет. Ночью они находят арену, и Арису понимает, что теперь им предстоит участвовать в игре наподобие тех, в которые он играл за компьютером. Только теперь это будет происходить в реальности, и в случае неудачи его и друзей ждет настоящая смерть.



Как герои оказались в этой ловушке и получится ли у них выбраться? Об этом расскажет «Алиса в Пограничье». Смотреть сериал рекомендуем тем, кому нравятся динамичные сюжеты и японская поп-культура.



