8 простых правил для друга моей дочери-подростка
2-й сезон

8 простых правил для друга моей дочери-подростка (сериал, 2002) сезон 2 смотреть онлайн

2002, 8 Simple Rules... for Dating My Teenage Daughter 24 серии
Драма, Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

У главного героя, Пола Хеннесси, две дочери подросткового возраста. Бриджит и Керри. В последнее время Пол не узнаeт своих дочерей. Куда подевались послушные девочки в бантиках, для которых отец был непререкаемым авторитетом? Бриджит и Керри теперь думают только о нарядах, вечеринках, танцульках, о косметике и о мальчиках, а мнение папы не ставят и в грош!
Даже у самого терпеливого отца терпение в такой ситуации может лопнуть! Пол часто идeт на самые неожиданные меры, чтобы держать дочерей под контролем, и из-за этого часто попадает в курьeзные ситуации.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

