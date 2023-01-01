Биография

Зоя Барановская — актриса театра и кино. Родилась 6 декабря 1984 года. После окончания школы прошла отбор на актерский факультет театрального вуза в Киеве. Сотрудничала с творческой площадкой «Ателье 16» и «Свободным театром». Фильмография Зои Барановской включает в себя несколько десятков ролей. Актрису можно встретить в проектах «Здравствуй, мама!», «На качелях судьбы», «По законам военного времени», «Счастливый билет», «Противостояние», «Мотыльки», «Пленница», «Отречение». Также сыграла Галину в мелодраме «Чужие дети».