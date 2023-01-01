Биография

Зафер Эргин — турецкий актер театра, кино и озвучивания. Родился в Анкаре 30 августа 1942 года. Зафер — выпускник историко-географического факультета и факультета истории искусств. Свою карьеру начал в театре Ankara Deneme Sahnesi, а позже начал сниматься в различных фильмах и сериалах. В 1970-х и 1980-х годах работал над озвучиванием многих зарубежных сериалов и фильмов. Достиг пика своей популярности с ролью в сериале «Долина Волков», который транслировался в 2003-2005 гг. В сериале «Опасные улицы», который вышел в 2006 году, Эркин играет роль начальника полиции Ризы Сойлу. Также известен по таким проектам, как «Королек — птичка певчая», «Берлин в Берлине», «Дикое сердце: Ад бумеранга», «Бумага».