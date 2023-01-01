Биография

Юрий Васильев — российский продюсер. Родился в Ленинграде 15 декабря 1978 года. Творческую карьеру кинодеятель начал в 2015 году. Поучаствовал в съемках семи картин в жанрах детектив, мелодрама и триллер. Юрий Васильев работал над мини-сериалом «Последний ход королевы», что стало его дебютом. В нем рассказывается о девушке, желающей усыновить ребенка из детдома. Еще один популярный фильм Юрия — «Запасной игрок». Это рассказ о юном талантливом хоккеисте, который не ценит свои способности, но вскоре обстоятельства заставляют его переоценить жизнь и начать работать над своим совершенствованием в мире спорта и не только.