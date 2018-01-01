Биография

Юрий Сысоев — актер, каскадер, постановщик трюков. Родился в Москве 23 июня 1961 года. В детстве он занимался борьбой, гимнастикой, боксом, карате и плаванием. Но каскадером стал не сразу — успел перед этим поработать рабочим и официантом, а также отслужить в армии. В 29 лет стал участником группы сценического боя. Вскоре начался путь Сысоева в кинематографе. Одним из первых его проектов была криминальная мелодрама «Ноктюрн для барабана и мотоцикла». Сейчас в фильмографии Юрия Сысоева сотни картин, большинство из которых — боевики, драмы и ленты в жанре криминал. Среди них: «Полицейская академия 7: Миссия в Москве», «Линия жизни», «Все то, о чем мы так долго мечтали», «Страна глухих», «24 часа», «Львиная доля», Next 2, «Удар Лотоса 2: Сладкая горечь полыни», «Бедная Настя», «Боец», «Сатисфакция», «Тайский вояж Степаныча», «Сволочи», «Молодой Волкодав», «Главный калибр», «Господа офицеры: Спасти императора», «Естественный отбор», «Кремень», «Геймеры», «Лютый», «Шеф 3», «Динозавр» и «Невский. Расплата за справедливость».