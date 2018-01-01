Биография

Юлия Зайцева — российский продюсер и писательница. Юлия — кандидат филологических наук. Ее продюсерская компания «Июль» занимается продвижением книг Алексея Иванова. Актерская фильмография Юлии состоит из одной роли – актриса сыграла саму себя в документальном фильме об Урале, выступив в нем ведущей. У Юлии Зайцевой два крупных проекта в кинематографе. В 2009 году на экраны вышел документальный фильм «Хребет России», сценарий к которому написали Алексей Иванов и Леонид Парфенов. Это своеобразная презентация Урала, в которой рассматривается история региона от древних времен до современности. Юлия выступила ведущей проекта. В 2018 году на экраны вышла драма «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым и Полиной Агуреевой. Картина, продюсером которой стала Зайцева, посвящена непростым отношениям отца и сына, которые должны пройти путь от ненависти до принятия друг друга.