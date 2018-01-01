Вячеслав Гумеров

Биография

Вячеслав Гарифович Гумеров – российский актер, каскадер родом из города Майкоп Адыгейской АО. День рождения: 7 июля 1970 г. Вся жизнь актера Вячеслава Гумерова тесно связана с экстремальными видами спорта. Еще во время учебы в средней школе параллельно занимался дзюдо в ДЮСШ олимпийского резерва, а уже в старших классах стал посещать занятия конным спортом. Майкопский обком комсомола направил талантливого юношу в Лесотехническую академию в Ленинград, где он не прекращал занятия спортом вплоть до выпуска в 1992 г. Выступал за сборную родного учебного заведения в целом ряде видов: борьба, гиревой спорт, академическая гребля, пауэрлифтинг. Тогда же он стал участвовать в художественной самодеятельности, выступал в студенческой театральной студии. Сразу после выпуска пришлось на некоторое время забыть о сцене, в этот период выпускник смог устроиться только на работу в ОМОН. На своем опыте узнал, что представляет собой труд инкассаторов и личных охранников. Первая роль Вячеслава Гумерова в кино появилась благодаря случайности. Он заменил актера на съемочной площадке сериала «Литейный, 4» (2008 г.). С этого момента предложения сниматься следовали одно за другим, так как выдающаяся внешность, превосходная спортивная подготовка, желание и умение работать в кадре привлекли к артисту внимание режиссеров. Впервые роль второго плана появляется в фильмографии Вячеслава Гумерова в фильме «Отцы» (2010 г.) Армена Назикяна, где его коллегами стали Ян Цапник и Дмитрий Марьянов.