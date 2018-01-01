Биография

Владимир Студенников – актер кино и озвучивания родился 21 января 1946г. (г. Санкт-Петербург). Известен и как талантливый режиссер и сценарист. Фильмы Владимира Студенникова запомнились не только отечественному зрителю, но и были тепло встречены за границей. После окончания школы, Владимир Студенников поступил в Ярославский театральный университет на курс В. Нельского. После окончания, в 1973 г. Продолжил учебу в ленинградском институте театра, музыки и кинематографии. Далее последовала служба в многих театрах и студиях Воркуты и Ленинграда, пока судьба ни привела молодого актера на «Ленфильм», где он работал ассистентом режиссера. Там же впервые получил Владимир Студенников роли в кино. Первой работой актера Владимира Студенникова в кино стал фильм «Золотая мина». Далее последовали фильмы «Молодая жена» и «Альтер эго». В 1985 г. Владимир принял участие в съемках полюбившегося советскому зрителю многосерийного фильма «Возвращение Будулая». В послужном списке актера также присутствуют такие фильмы как «Фонтан», «Время земляники» и т.д. Помимо того, что с Владимиром Студенниковым фильмов достаточно большое количество, он еще много снимался в сериалах (Новые приключения Ментов, Летучий отряд и др.).