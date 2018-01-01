Биография

Владимир Горбунов — актер театра и кино. Заслуженный артист Украины. Родился в Саратове в 1954 году. Актерское образование он получил в Саратовском театральном училище. В разные годы играл в театрах кукол в Саратове, Орлове и Харькове. Он также был «голосом» харьковского «7 канала». В киноиндустрии голосом Владимира Горбунова говорит ворон в мультфильме «Как поймать перо Жар-Птицы».