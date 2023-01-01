Биография

Валерий Гвимрадзе — актер, известный своими ролями в популярных сериалах. Родился в Тбилиси в 1983 году. С детства был обаятельным и талантливым ребенком, поэтому после школы поступил в Международный Славянский институт им. Державина на актерский факультет. После получения диплома Валерий Гвимрадзе попал в театр к Роману Виктюку, где сыграл в постановках «Саломея», «Нездешний сад» и других, однако взрывная творческая натура не позволяла артисту сидеть на одном месте, и за пять лет Гвимрадзе успел поработать еще в нескольких коллективах. Карьеру в кино актер начал с небольших эпизодических ролей. Он часто снимался в популярных российских сериалах. Фильмы Валерия Гвимрадзе-Сехпосова: «Сыщики», «Виола Тараканова», «Счастливы вместе», «Вкус граната» и другие. Стоит выделить его работу в мюзикле «Джаз для настоящих леди», где Валерий сыграл роль Дафны. Сейчас актер продолжает играть в разных театрах и сниматься в кино и сериалах.