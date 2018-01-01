Wink
Уэсли Мари Тэкитт
Wesley Marie Tackitt

Карьера
Актриса
Дата рождения
4 ноября 1926 г. (89 лет)
Дата смерти
14 ноября 2015 г.

Фильмография

Актриса