Биография

Тильбе Саран — турецкая актриса театра, кино, телесериалов и озвучивания. Родилась в Стамбуле 21 мая 1961 года. После французской средней школы Сен-Бенуа окончила факультет истории искусств Стамбульского университета и факультет театра Консерватории муниципалитета Стамбула. Играла в театрах Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, İstanbul Şehir Tiyatroları, Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu. В 1965 году вместе с Джунейт Тюрель и Ишил Касапоглу основала театр Aksanat Production Theater. Была удостоена множеством наград за сыгранные роли в кино и театре. Тильбе Саран известна по таким фильмам и сериалам, как «Королек — птичка певчая», «Пять времен», «Танцор Зенне», «Дело чести», «Шкатулки», «Время переселения», «Распутье».