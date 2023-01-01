Биография

Татьяна Волкова — актриса театра и кино. Родилась в Пензе 23 июня 1993 года. Получила музыкальное образование по классу фортепиано и специальности «музыкальный театр». После окончания МГУКИ, где обучалась на курсе Скорика, в течение двух лет работала в Московском Новом драматическом театре. Позднее стала актрисой Театра-мастерской Скорика. Первыми работами Татьяны Волковой на экране стали короткометражки «Если» и «Стефания». В 2022 году снялась в фантастической комедии «Оливье и роботы», а в 2023-м сыграла жену Шульги в фэнтези-сериале «Библиотекарь».