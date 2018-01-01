Биография

Татьяна Быковская — российская актриса и продюсер. Работала над биографическими и драматическими фильмами. Татьяна Быковская дебютировала в кинематографе в 2009 году. Тогда она выступила исполнительным продюсером байопика «Ласковый май» про одноименную российскую поп-группу. В 2010 году картина была номинирована на премию «Жорж» как лучшая российская драма. Как актриса Татьяна проявила себя в 2017 году, исполнив роль второго плана в драме «Язычники».