Биография

Светлана Сурганова — российская певица и автор песен. Прославилась виртуозной игрой на скрипке и гитаре. Известна как солистка группы «Ночные снайперы». Родилась в Ленинграде 14 ноября 1968 года. Будущая артистка окончила сначала училище, а затем и медицинскую академию. Кроме того, обучалась по классу скрипки. Первый музыкальный коллектив Светлана создала еще в 9-м классе. Тогда же она и начала писать песни. Далее состав и название коллектива неоднократно менялись. Официальных альбомов в этот период не было выпущено, однако сохранились некоторые записи песен в исполнении Светланы с участниками групп. Слава к певице пришла после создания коллектива «Ночные снайперы». В его составе было записано более 7 альбомов. В 2002 году солистка ушла из коллектива. В 2003 она стала фронтменом группы «Сурганова и оркестр», которая записала более 10 альбомов. Светлана также известна как актриса. Она играет в театре в нескольких спектаклях, а также часто присутствует в составе жюри на театральных конкурсах. В 2005 году участвовала в озвучивании мультфильма «Кошмар перед Рождеством». В 2016-м сыграла в документальном фильме «Вокзалы России: связь времен».