Сугисаку Аояма
Карьера
Актёр
Дата рождения
22 июля 1889 г. (67 лет)
Дата смерти
26 декабря 1956 г.

Фильмография

Актёр