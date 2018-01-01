Wink
Стюарт Штерн
Стюарт Штерн

Стюарт Штерн

Stewart Stern

Карьера
Сценарист
Дата рождения
22 марта 1922 г. (92 года)
Дата смерти
2 февраля 2015 г.

Фильмография

Сценарист