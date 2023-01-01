Биография

Сергей Суслов — российский актер. Родился в Калининграде 9 августа 1972 года. В юности будущий артист не подозревал, что окажется в киноиндустрии. Окончив школу в Северодвинске, он переехал в Москву, где получил два высших образование, одно из которых — в Московском государственном университете культуры и искусств. В 2013 году Сергей стал дипломированным актером. Творческая биография Сергея Суслова насчитывает около 20 проектов. Он участвовал в съемках ситкомов «Воронины» и «Восьмидесятые», а также появлялся в скетч-шоу «6 кадров». В 2009 году Сергей получил небольшую роль в криминальном телесериале «Глухарь. Продолжение». В списке популярных проектов с участием Суслова числятся историческая драма «Угрюм-река», комедийная лента «Между нами, девочками» 2013 года и мелодрама «Операция „Мухаббат“».