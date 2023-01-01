Биография

Серенай Акташ — турецкая актриса кино и телевидения, бывшая нападающая женской футбольной команды. Родилась в Стамбуле 1 октября 1993 года года. В 2009-2009 гг. Серенай играла за Зейтинбурнуспор в Первой женской лиге. В следующем сезоне ее команда перешла во Вторую лигу. Она еще долгое время играла в футбол, пока ее контракт не был аннулирован из-за участия в турецком реалити-шоу. В общей сложности она провела 54 матча и забила 35 голов. Помимо футбольной карьеры, Серенай Акташ снялась в ряде телесериалов. В 2010 году она участвовала в сериале «Сделано в Турции». Ее главная роль — Гюлюм в многосерийном фильме «Задний ряд». В следующем году она сыграла Айше Хатун в «Великолепном веке». Также актриса известна по таким проектам, как комедии «Фигурант», «Срочно ищем любовь», «Улыбки хватит», драмы «Ножницы» и «Мерьем».