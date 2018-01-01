Биография

Саймон Пэйсли Дэй – актер театра, кино и телевидения, родился 13 апреля 1967 года. Фильмография насчитывает более 50 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Шерлок», «Доктор Кто», «Корона», «Виртуозы», «Доктор Мартин» и др. Будущий актер изучал драматическое искусство и американскую литературу в Университете Восточной Англии. Участвовал в театральных постановках. Свою кинокарьеру начал с телевизионных проектов. Дебютным фильмом Саймона Пэйсли Дэя стал многосерийный детектив «Чисто английское убийство». Затем актер снялся в сериале «Красный карлик». В 1991 году на экраны вышла многосерийная драма «Дом сестер Эллиотт» с участием актера. В 2004 году одну из ролей Саймон Пэйсли Дэй исполнил в многосерийном криминальном детективе «Виртуозы». Затем снялся в сериале «Доктор Мартин». Партнерами по съемочной площадке стали Мартин Клунес, Кэролайн Катц и др. В 2005 году актер был задействован в рейтинговом сериале «Доктор Кто». В 2007 году участвовал в съемках полнометражного криминального триллера «Без изъяна» с Деми Мур в главной роли. В 2008 году снялся в сериале «Быть человеком».