Wink
Рюдзабуро Мицуока
Рюдзабуро Мицуока

Рюдзабуро Мицуока

Ryuzaburo Mitsuoka

Карьера
Актёр
Дата рождения
15 марта 1901 г. (60 лет)
Дата смерти
4 августа 1961 г.

Фильмография

Актёр