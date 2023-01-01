Биография

Родион Бельков – российский актер кино, также известен как режиссер и сценарист. Родился в городе Саратов 29 марта 1980 года. В детские годы занимался музыкой, является выпускником музыкальной школы. Получив среднее образование, поступил в Саратовский государственный университет на факультет филологии, окончил который в 2002 году. Во время учебы принял решение связать свой дальнейший путь с кинематографом, и после выпуска подал документы на актерский факультет Саратовской государственной консерватории. Вскоре перебрался в Москву, где начал активно искать работу. Свои первые роли Родион Бельков сыграл в массовке разных столичных киностудий. Свою частную жизнь актер предпочитает не комментировать, о наличии у него семьи или детей ничего не известно. В Москве написал несколько сценариев, по одному из которых была снята картина «Кукуй». Этот проект принес создателю успех и позволил поступить на режиссерский факультет ВГИКа. Во время учебы был снят первый фильм Родиона Белькова «Юнона», рассказывающий об одном из самых известных ленкомовских спектаклей. В качестве актера появился в таких фильмах и сериалах как «Жуков», «Белый тигр», «Любовь за любовь», и множестве других. Чаще всего играет эпизодические роли или роли второго плана. На данный момент продолжает сниматься, однако основное внимание уделяет режиссерской карьере.