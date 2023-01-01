Биография

Роберт Вон — актер кино, обладатель премии «Эмми», номинант кинематографических премий «Золотой Глобус», «Оскар», «BAFTA». В его честь на голливудской «Аллее славы» в 1998 году была заложена звезда. Будущий артист родился в Нью-Йорке в 1932 году. Его отец работал ведущим на радио, а мать была актрисой. Детство мальчика прошло в Миннеаполисе, где его воспитывали бабушка и дедушка. Окончив школу, он начал изучать журналистику в Миннесоте, но после первого курса отправился в Лос-Анджелес. Здесь юноша обучался театральному мастерству и получил степень магистра, а в 1970 году защитил философскую диссертацию в Университете Южной Калифорнии. Первую роль Роберт Вон исполнил в 23 года в небольшом фрагменте телесериала «Медик». Затем актер сыграл эпизодическую роль в картине «Десять заповедей» и перевоплотился в преступника в ленте «Адский перекресток». Дальнейшая карьера в кинематографе продолжилась только после возвращения из армии. Актер играл разноплановых персонажей, участвовал в создании известных сериалов «Коломбо», «Столетие», «Она написала убийство», «Агенты А.Н.К.Л.», «Вашингтон: за закрытыми дверями», «Виртуозы». Наиболее значимыми фильмами Роберта Вона стали «Юные филадельфийцы», «Великолепная семерка» и «Буллит».