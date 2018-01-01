Биография

Пьер Берже — французский продюсер, предприниматель и меценат. Обладатель французского ордена Искусств и литературы, ордена Почетного легиона. Родился в Сен-Пьер-д'Олерон 14 ноября 1930 года. Приехав в Париж в 18 лет, он познакомился с поэтом и кинодраматургом Жаком Превером, писателями Альбером Камю и Жан-Полем Сартром, художником Бернаром Бюффе и другими творческими людьми. В 1958 году побывал на показе Кристиана Диора и увлекся миром моды. В 1961 году стал соучредителем и директором модного дома Yves Saint Laurent. В 1974 году Пьера избрали на пост президента Французской федерации кутюрье. Тремя годами позже он стал владельцем и директором парижского театра «Атеней». Участвовал в основании Французского института моды. В 1987 году запустил французский журнал Globe для поддержки кандидата в президенты Франсуа Миттерана. С 1988 по 1993 годы руководил театром «Опера Бастилии». В 1995 году стал владельцем журнала Têtu. С 2004 года в качестве президента Фонда «Пьер Берже — Ив Сен-Лоран» занимался организацией выставок и поддержкой культурных мероприятий. Тогда же возглавил комитет Pierre Mac Orlan. В 2010 году стал совладельцем издания Le Monde. В 1992 году Пьер Берже работал продюсером документального фильма «Как птицы», который снял Доминик Делуш. В 2013 году принял участие в съемках музыкальной мелодрамы «Опиум» о жизни писателя и драматурга Жана Кокто. В главной роли снялся Грегуар Колен. Он также появился в документальных картинах «Ив-Сен Лоран: Его жизнь и его время», «Ив Сен Лоран: Сумасшедшая любовь», «Диана Врилэнд: Глаз должен путешествовать».