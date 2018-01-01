Биография

Павел Устинов — российский актер театра и кино. Родился в Красноярском крае 26 декабря 1995 года. В детстве Павел учился в школе искусств и танцевал в хореографическом ансамбле. Окончив 11 класс, Устинов отправился покорять Москву и поступил в театральный вуз. В 2020 году вступил в труппу МХАТа, а в 2022-м начал служить в Новом театре. Кинокарьера Павла Устинова началась в 2017 году с эпизодической ролью в многосерийной криминальной ленте «Морозов». В фильмографии актера также числятся такие известные проекты, как «Лед-2», «Притяжение» и фантастическая драма «Спутник» 2020 года.