Wink
Норма МакМиллан
Норма МакМиллан

Норма МакМиллан

Norma MacMillan

Карьера
Актриса
Дата рождения
15 сентября 1921 г. (79 лет)
Дата смерти
16 марта 2001 г.

Фильмография

Актриса