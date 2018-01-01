Wink
Нелли Блай Бэйкер
Nellie Bly Baker

Карьера
Актриса
Дата рождения
7 сентября 1893 г. (91 год)
Дата смерти
12 октября 1984 г.

Фильмография

Актриса