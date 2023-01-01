Биография

Наталья Кленина — российская актриса. Родилась в начале сентября 1959 года. Училась на актерском отделении музыкального училища города Челябинска. После получения диплома служила в академическом драмтеатре им. Цвелинга, а в 1981 году переехала в Мариуполь и влилась в театральную труппу Донецкого областного театра, на сцене которого выступала в течение четырнадцати лет. Затем перешла в труппу Киевского Молодого театра и работала концертным администратором в фирме «Балкашинов и К». Наталья сыграла огромное количество ролей на театральных сценах в классических и современных постановках. Среди ее работ роли в спектаклях «Афинские вечера», «Дядя Ваня», «Белая комедия», «Зойкина квартира», «Новогодний детектив». Первую роль в кино Кленина сыграла в 2004 году в сериале «Небо в горошек». Среди известных фильмов с участием Натальи Клениной картины «Антиснайпер», «Колдовская любовь», «Ефросинья», «Сваты — 5», «Пока станица спит», «Благие намерения», «Подкидыш».