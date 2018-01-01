Биография

Моник Гэндертон – актриса, каскадер, режиссер трюков, сценарист, продюсер, родилась 6 августа 1980 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинолент, телесериалов и короткометражек. Актриса участвовала в таких популярных проектах, как сериал «Секс в другом городе», фэнтезийной мелодраме «Сумерки», мюзикле «Чикаго». Моник Гэндертон работала моделью. С юных лет увлекалась спортом, в том числе экстремальным, что позволило получить работу в качестве дублерши исполнительницы опасных трюков в кино. Первым фильмом Моник Гэндертон стала биографическая драма «Хендрикс» (2000). С 2001 года актриса снималась в рейтинговом сериале «Тайны Смолвиля». В 2002 году на экраны вышел музыкальный фильм «Чикаго» с участием актрисы. Кинокартина получила несколько номинаций на самые престижные премии «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA и, по мнению киноакадемии, была признана лучшим фильмом года. Второстепенная роль Моник Гэндертон досталась в сериале «Секс в другом городе» (2004-2009). В 2018 и 2019 годах актриса снялась в двух сиквелах фантастического, комедийного боевика о супергероях «Мстители». Гэндертон выступила в качестве сценариста, продюсера и режиссера, сняв короткометражки «Love and Vigilance» и «Seven Layer Dip». Актриса сама исполнила главные роли.