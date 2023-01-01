Биография

Михаил Волков — российский актер театра, кино и телевидения. Родился в Москве 22 мая 1990 года. Образование получал в Государственном институте театрального искусства, учился в мастерской Алексея Шейнина. Сотрудничал с Детским эстрадным театром, играл в мюзикле «Снежная Королева». Активно работал на телевидении — на канале «Столица» вел программу «Безумный Макс и его команда», а в передаче «Доброе утро» принимал участие в рубрике «Завтрак с Лариком». Сегодня в фильмографии Михаила Волкова — более 35 работ, артиста можно увидеть в драме «Нежный возраст», детективном сериале «Невидимки», спортивной мелодраме «Молодежка», многосерийной комедии «Кухня».