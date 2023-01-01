Биография

Михаил Юрьевич Присмотров-Белов – российский актер родом из Железногорска. День рождения: 3 апреля 1975 г. После школы будущий актер Михаил Присмотров учился в суворовском училище, которое окончил в 1994 г. Сразу после этого решился поступить в Щукинское училище, и успешно окончил его в 1998 г. Выпускника приняли в труппу Московского театра миниатюр «Эрмитаж» в Каретном ряду. На протяжении 2002-2003 гг. был членом труппы Театра на Таганке. В настоящее время участвует в постановках «Театра-Экс» – коллектива, куда входят театральные и цирковые артисты, а руководит им Ю. А. Берладин. Впервые снялся в кино в 2002 г. в военном боевике «Солнечный удар» Рудольфа Фрунтова в эпизоде. На протяжении нескольких лет роли Михаила Присмотрова такими и остаются – эпизодическими. В 2007 году он снимается в главной роли в мелодраме «Свет мой». Повторить успех удалось только 12 лет спустя. В 2019 г. вышел короткометражный фильм Михаила Присмотрова – комедия «Красиво жить», режиссер и сценарист которой Ярослав Лебедев был номинирован на приз «Кинотавра» в жанре «короткий метр». В 2020 году начались съемки мелодрамы «Нужна невеста с проживанием» режиссера Клима Поплавского. В ней Михаилу Присмотрову досталась роль второго плана – дирижера Валерия Георгиевича.